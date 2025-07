A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO VERSO MILANO

Roma, 7 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano, prevista dalle 22:00 di venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 luglio; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto e aperta anche l’entrata di Basso Lodigiano, in entrambe le direzioni.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del tratto Basso Lodigiano-Casalpusterlengo, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, di seguito indicate:

-dalle 23:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 luglio;

-nelle tre notti di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 luglio, con orario 22:00-5:00.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia est”.

Si precisa che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la SS9 Via Emilia e la SP234 e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo:

per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Bologna: Piacenza sud.