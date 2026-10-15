A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, CAIANELLO E CAPUA

Roma, 15 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli sono state annullate le chiusure della stazione di Caianello, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, che era prevista dalle 20:00 di venerdì 16 alle 1:00 di sabato 17 ottobre e la chiusura della stazione di Caianello, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, che era prevista dalle 1:00 alle 6:00 di sabato 17 ottobre.

Restano confermate le altre chiusure, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, secondo il seguente programma:

-dalle 20:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capua;

-dalle 20:00 di domenica 18 alle 1:00 di lunedì 19 ottobre, sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Caianello;

in uscita per chi proviene da Napoli: Santa Maria Capua Vetere;

-dalle 1:00 alle 6:00 di lunedì 19 ottobre, sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Santa Maria Capua Vetere;

in uscita per chi proviene da Roma: Caianello.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.