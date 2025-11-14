A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI INCISA REGGELLO

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Incisa Reggello, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne della suddetta stazione, per attività di ispezione del margine della piattaforma autostradale, lavori di manutenzione delle essenze arboree e di riqualifica delle barriere di sicurezza, di seguito indicate:

-nelle due notti di lunedì 17 e martedì 18 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Firenze sud;

in uscita per chi proviene da Roma: Valdarno;

-dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 novembre, sarà chiusa in entrata verso Firenze.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud.