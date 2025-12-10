A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Firenze Impruneta, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre.

E’ stato aggiornato anche il programma di chiusura della suddetta stazione di Firenze Impruneta, previsto dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre. In tale orario, la stazione di Firenze Impruneta sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Bologna e in uscita per chi proviene da Roma, per lavori di pavimentazione e di rifacimento giunti di dilatazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud;

in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci.