A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure della stazione di Firenze Impruneta.

La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma, nelle quattro notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di manutenzione gallerie.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;

in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.