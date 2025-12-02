A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIDENZA
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIDENZA
Roma, 2 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Fidenza, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 2, alle 5:00 di mercoledì 3 dicembre.
Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della suddetta stazione, in entrata e in uscita, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, con orario 21:00-5:00, per lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma o di Fiorenzuola, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.