A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Basso Lodigiano, in entrata e in uscita, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 dicembre. Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della suddetta stazione, in entrata e in uscita, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, con orario 21:00-5:00, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Casalpusterlengo;

in entrata verso Bologna, i veicoli leggeri con peso inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare a Piacenza sud, mentre i veicoli pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, non potranno entrare a Piacenza sud, in considerazione del divieto in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza e dovranno, pertanto, entrare a Casalpusterlengo;

in uscita per chi proviene da Bologna, i veicoli leggeri con peso inferiore a 3,5 tonnellate, potranno uscire a Piacenza sud, mentre i veicoli pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, non potranno uscire a Piacenza sud, in considerazione del divieto in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza e dovranno, pertanto, uscire a Casalpusterlengo.