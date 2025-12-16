A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 16, alle 5:00 di mercoledì 17 dicembre.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della suddetta stazione, di seguito indicate, per lavori di pavimentazione:

-dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Milano e Bologna;

-dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiusa in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Casalpusterlengo;

in entrata verso Bologna: i veicoli leggeri con peso inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare a Piacenza sud, mentre i veicoli pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, non potranno entrare a Piacenza sud in considerazione del divieto in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza e, pertanto, dovranno entrare a Casalpusterlengo;

in uscita per chi proviene da Bologna: i veicoli leggeri con peso inferiore a 3,5 tonnellate, potranno uscire a Piacenza sud, mentre i veicoli pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, non potranno uscire a Piacenza sud in considerazione del divieto in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza e, pertanto, dovranno uscire a Casalpusterlengo.