A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A24

Roma, 12 marzo 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure del ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, che erano previste dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 marzo; dalle 22:00 di venerdì 14 alle 3:00 di sabato 15 marzo; dalle 1:00 alle 6:00 di sabato 15 marzo.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Teramo, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 12, alle 6:00 di giovedì 13 marzo, per consentire attività di ispezione sottovia.

In alternativa si consiglia di percorrere la D18 Diramazione Roma nord, proseguire sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e immettersi sulla A24 in direzione di Teramo; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A24 verso Roma, uscire a Lunghezza/Roma est e rientrare dalla stessa in direzione Teramo.