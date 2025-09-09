A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DELL’ENTRATA DI MELEGNANO VERSO BOLOGNA
Roma, 9 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura dello svincolo di Melegnano, in entrata verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 9, alle 5:00 di mercoledì 10 settembre.
Resta confermata, come da programma, per consentire lavori di pavimentazione, la chiusura del suddetto svincolo, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre.
In alternativa si consiglia la stazione di Vizzolo Predabissi, sulla A58 Tangenziale Est Esterna di Milano.