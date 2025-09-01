A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI LODI E AREA DI SERVIZIO SAN ZENONE OVEST
Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura della stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna, prevista dalle 21:00 di stasera, lunedì 1, alle 5:00 di martedì 2 settembre. Restano confermati, per consentire lavori di pavimentazione, i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 2 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 3 SETTEMBRE
sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Bologna.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
-verso Milano: Melegnano;
-verso Bologna: Casalpusterlengo.
DALLE 20:00 DI MERCOLEDI’ 3 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE
sarà chiusa l’area di servizio “San Zenone ovest”, situata nel tratto compreso tra Milano sud e Lodi, verso Bologna.