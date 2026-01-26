A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI FABRO E DELL’AREA DI SERVIZIO FABRO EST

Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure previste per consentire lavori di pavimentazione, come segue:

-è stata annullata la chiusura della stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 6:00 di martedì 27 gennaio.

-è stata annullata la chiusura dell’area di servizio “Fabro est”, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 6:00 di martedì 27 gennaio.

Restano confermate, come da programma, la seguenti chiusure:

-dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Firenze: Chiusi Chianciano Terme; -in uscita per chi proviene da Roma: Orvieto;

-dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di giovedì 29 gennaio e fino alla riapertura della stessa.