A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 24, alle 5:00 di martedì 25 novembre.

Resta confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 novembre.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A22 del Brennero immette sulla A1, in direzione di Milano.

In alternativa, a chi da Bologna è diretto verso Milano, si consiglia immettersi sulla A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma, per poi rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.