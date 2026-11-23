A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la deviazione obbligatoria sulla complanare di Piacenza (R49) per chi da Milano è diretto verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 23, alle 5:00 di martedì 24 novembre.

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, lavori di pavimentazione e di riqualifica delle barriere antirumore, rimangono confermati i seguenti provvedimenti:

DALLE 22:30 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 NOVEMBRE

-sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE

-chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Milano verso Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49).

Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Bologna;

-sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 25 E GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

-chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Bologna verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49).

Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Milano.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 6:00 DI SABTO 28 NOVEMBRE

-chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Bologna verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49).

Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Milano;

-sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire a Casalpusterlengo, sulla stessa A1, o a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza (R49), o alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.