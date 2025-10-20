A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI FIORENZUOLA
Roma, 20 ottobre 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Fiorenzuola, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 20, alle 5:00 di martedì 21 ottobre.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura della stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Milano, dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, per lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud.