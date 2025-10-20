A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRATTI LODI-ALLACCIAMENTO A58 TEEM VERSO MILANO

Roma, 20 ottobre 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Lodi e l’allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 20, alle 5:00 di martedì 21 ottobre; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Lodi in entrambe le direzioni e regolarmente accessibile l’area di servizio “San Zenone est”.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di pavimentazione.

Si ricorda che la stazione di Lodi sarà chiusa in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

L’area di servizio “San Zenone est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235 verso Lodi, SS9 via Emilia in direzione Tavazzano-Melegnano e rientrare in A1 a Melegnano;

verso la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235 verso Lodi, SS9 via Emilia in direzione Tavazzano-Melegnano ed entrare in A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso la A58 TEEM: Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Bologna: Casalpusterlengo, sulla stessa A1.