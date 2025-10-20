A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PARMA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO BOLOGNA

Roma, 20 ottobre 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 20, alle 5:00 di martedì 21 ottobre; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Parma in entrambe le direzioni e regolarmente accessibile anche l’area di servizio “San Martino ovest”.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 ottobre, per lavori di pavimentazione.

Si ricorda che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

L’area di servizio “San Martino ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia in direzione Sant’Ilario d’Enza/Calerno, SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Parma, verso Bologna: Terre di Canossa Campegine;

per la chiusura dell’entrata della stazione dii Parma, verso Milano: Fidenza.

In ulteriore alternativa, entrare sulla A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest in direzione A1/Milano.