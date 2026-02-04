A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO EST
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO EST
Roma, 4 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Fabro, in entrata verso Roma, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 4, alle 6:00 di giovedì 5 febbraio.
Rimangono confermate, come da programma, le chiusure di seguito indicate, previste dalle 22:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio:
-sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Chiusi Chianciano Terme;
in uscita per chi proviene da Roma: Orvieto;
-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di giovedì 5 e fino alla riapertura della stessa.