A1 MILANO-NAPOL: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI MAGLIANO SABINA

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del sottovia di svincolo, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 2:00 di martedì 24 novembre, sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Orte.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.