A1 MILANO-NAPOI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ORTE

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma: Magliano Sabina;

in uscita per chi proviene da Firenze: Attigliano.

Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.