A1 MILANO-NANPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CALENZANO SESTO FIORENTINO
Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in uscita per chi proviene da Roma/Firenze e da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Roma/Firenze: Firenze nord;
per chi proviene da Bologna: Barberino di Mugello.