A1 MIANO-NAPOLI: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SUL RACCORDO A1/A51 (R6). R28 COMPLANARE DI POASCO: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO SS9
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Poasco (R28), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano, verrà obbligatoriamente deviato sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6).
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 (R6), uscire a Milano Piazzale Corvetto.
Chi è diretto verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 (R6), potrà uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, immettersi nuovamente sulla A51 Tangenziale est verso Bologna, proseguire sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1(R5) sempre verso il capoluogo emiliano e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.
Sulla Complanare di Poasco (R28):
-sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo SS9 via Emilia/San Donato/ M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria al suddetto svincolo, percorrere la viabilità ordinaria: via Schuman, via Adenauer e proseguire, dopo l’uscita al quarto svincolo della rotatoria, sulla rampa di immissione del Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.
Chi è diretto verso la A51 Tangenziale est, dopo l’uscita obbligatoria, potrà proseguire sulla viabilità ordinaria: via Schuman, via Adenauer, via Rogoredo e proseguire sulla rampa di immissione in A51 Tangenziale est, verso Usmate.