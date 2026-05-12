A1 DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 PANORAMICA E BADIA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 12 maggio 2026 – Alle 17:15 circa, sulla A1 Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze, a causa di un incidente all’altezza del km 9+100.

In corrispondenza del tratto interessato il traffico risulta momentaneamente bloccato e si registrano 4 km di coda.

Per lo stesso motivo, in direzione Bologna, si registrano 4 km di coda per curiosi.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 4 di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Chi viaggia in direzione di Firenze può percorrere la A1 Panoramica.