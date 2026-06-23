A1 DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 PANORAMICA E FIRENZUOLA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 23 giugno 2026 – Alle 20:00 circa, sulla A1 Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola in direzione Firenze, per un’autovettura in fiamme al km 21,8 in galleria.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Firenze.



Chi da Bologna viaggia verso Firenze, deve percorrere la A1 Panoramica.