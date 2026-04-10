A1 DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 PANORAMICA E FIRENZUOLA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 10 aprile 2026 – Alle 7:55 circa, sulla A1 Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola in direzione Bologna, per un incidente al km 31.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Bologna.



Chi viaggia verso Bologna può percorrere la A1 Panoramica.