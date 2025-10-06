A1 DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 PANORAMICA E BADIA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 6 ottobre 2025 – Alle 18:25 circa, sulla A1 Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze, per un incidente al km 12,4, in galleria, che ha coinvolto tre mezzi, di cui due hanno preso fuoco.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

All’interno del tratto chiuso il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano 3 km di coda verso Firenze.

In alternativa, chi viaggia da Bologna verso Firenze può percorrere la A1 Panoramica.