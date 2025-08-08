A1 DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZUOLA E IL BIVIO CON LA A1 PANORAMICA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 8 agosto 2025 – Alle 7:40 circa, sulla A1 Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenzuola e il bivio con la A1 Panoramica in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 31,6, all’interno della galleria Largnano.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Firenze.



Chi viaggia verso Firenze deve uscire a Firenzuola e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A1 a Barberino.