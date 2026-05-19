A1 DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZUOLA E BADIA VERSO BOLOGNA

Roma, 19 maggio 2026 – Alle ore 10:15 circa, sulla A1 Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, per un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 27.7.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Per gli utenti in viaggio sulla A1 verso Bologna si consiglia di percorrere la A1 Panoramica.

Per gli utenti i viaggio sulla A1 direttissima dopo l’uscita obbligatoria a Firenzuola, dove attualmente si registrano 4 km di coda, si consiglia di rientrare in A1 direttissima a Badia.