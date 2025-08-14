A1 DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BADIA E L’ALLACCIAMENTO CON A1 MILANO-NAPOLI VERSO BOLOGNA

Roma, 14 agosto 2025 – alle ore 15:30 circa, sulla A1 Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Badia e l’allacciamento con A1 Milano-Napoli verso Bologna, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 13 all’interno della galleria Val di Sambro, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

Al momento all’interno del tratto chiuso il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano 3 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Agli utenti in transito su A1 Direttissima diretti verso Bologna, si consiglia di uscire alla stazione di Firenzuola, percorrere la viabilità ordinaria SS65 della Futa e rientrare in A1 Milano-Napoli a Sasso Marconi.

Ai soli veicoli leggeri in transito su A1 Milano-Napoli diretti verso Bologna si consiglia di percorrere A1 Panoramica.