A1 DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BADIA E L’ALLACCIAMENTO CON A1 MILANO-NAPOLI VERSO BOLOGNA

Roma, 14 ottobre 2026 – alle ore 12:30 circa, sulla A1 Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Badia e l’allacciamento con A1 Milano-Napoli verso Bologna, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 16 all’interno della galleria Sparvo, dove un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo il carico.

Al momento in corrispondenza dell’incidente si registrano 3 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Badia, si consiglia di rientrare in A1 Panoramica a Pian del Voglio.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Barberino, seguire la SS65 Futa e rientrare in A1 a Sasso Marconi.