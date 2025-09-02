A1 DIRETTISSIMA: RIMOSSO MEZZO PESANTE IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA E LOCALITA’ AGLIO IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 2 settembre 2025 – Poco prima delle ore 8:00, sulla Autostrada A1 Direttissima, nel tratto compreso tra il bivio A1 Milano-Napoli Panoramica e Località Aglio, in direzione Firenze, è stato rimosso un mezzo pesante precedentemente in avaria all’altezza del km 29 all’interno della Galleria Bollone.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili in direzione Firenze e si registrano 3 km di coda, con tendenza in diminuzione.