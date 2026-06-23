A1 DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 PANORAMICA E FIRENZUOLA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 23 giugno 2026 – Alle 20:15 circa, sulla A1 Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola in direzione Firenze, precedentemente chiuso per un’autovettura in fiamme, ora spenta e rimossa, al km 21,8.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 5 km di coda in diminuzione in direzione Firenze.