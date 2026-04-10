A1 DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 PANORAMICA E FIRENZUOLA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 10 aprile 2026 – Alle 8:40 circa, sulla A1 Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola in direzione Bologna, precedentemente chiuso per un incidente al km 31.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 6 km di coda in direzione Bologna.



In alternativa, chi viaggia verso Bologna può percorrere la A1 Panoramica.