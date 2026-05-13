A1 DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 PANORAMICA E BADIA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 13 maggio 2026 – Poco prima delle ore 6, sulla A1 Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente all’altezza del km 9+100.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 4 di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, non si registrano turbative alla viabilità verso Firenze.