A1 DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 PANORAMICA E BADIA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 7 ottobre 2025 – Poco prima delle 3:00, sulla A1 Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze, chiuso nella serata di ieri per un incidente al km 12,4, in galleria, che aveva coinvolto tre mezzi, di cui due avevano preso fuoco.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative in direzione Firenze.