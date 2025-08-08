A1 DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZUOLA E IL BIVIO CON LA A1 PANORAMICA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 8 agosto 2025 – Alle 8:45 circa, sulla A1 Direttissima, è riaperto il tratto compreso tra Firenzuola e il bivio con la A1 Panoramica in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 31,6, all’interno della galleria Largnano. L’incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco e sono in atto le operazioni di raffreddamento e rimozione del mezzo.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 7 km di coda nel tratto compreso tra Badia e il bivio con la A1 Panoramica in direzione Firenze.



In alternativa, chi viaggia verso Firenze può percorrere la A1 Panoramica.