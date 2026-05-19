A1 DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZUOLA E BADIA VERSO BOLOGNA

Roma, 19 maggio 2026 – Alle ore 12:15 circa, sulla A1 Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 27.7.

Si registra 1 km di coda per ripristino incidente tra Firenzuola e l’allacciamento con la A1 panoramica.

Inoltre, rimane chiusa Firenzuola in ingresso verso Bologna.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.