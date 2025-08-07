A1 DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZUOLA E BADIA IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 7 agosto 2025 – Alle 23:30 circa di ieri, sulla A1 Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 21,8, all’interno della galleria di Base.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione in direzione Bologna.