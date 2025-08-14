A1 DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BADIA E L’ALLACCIAMENTO CON A1 MILANO-NAPOLI VERSO BOLOGNA

Roma, 14 agosto 2025 – alle ore 18:30 circa, sulla A1 Direttissima è stato riaperto il tratto compreso tra Badia e l’allacciamento con A1 Milano-Napoli verso Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 13 all’interno della galleria Val di Sambro.

Al momento all’interno del tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 3 km di coda per traffico congestionato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.