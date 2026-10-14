A1 DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BADIA E L’ALLACCIAMENTO CON A1 MILANO-NAPOLI VERSO BOLOGNA

Roma, 14 ottobre 2026 – Alle ore 17 circa, sulla A1 Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra Badia e l’allacciamento con A1 Milano-Napoli verso Bologna precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 16 all’interno della galleria Sparvo, dove un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo il carico.

Al momento in corrispondenza nel tratto interessato si registrano 5 km di coda per traffico congestionato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.