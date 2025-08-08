A1 DIRETTISSIMA: MEZZO PESANTE RIMOSSO TRA FIRENZUOLA E IL BIVIO CON LA A1 PANORAMICA IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 8 agosto 2025 – Alle 10:30 circa, sulla A1 Direttissima, nel tratto compreso tra Firenzuola e il bivio con la A1 Panoramica in direzione Firenze, è stato rimosso il mezzo pesante, precedentemente in fiamme all’altezza del km 31,6, all’interno della galleria Largnano.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano rallentamenti nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola in direzione Firenze.