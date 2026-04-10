A1 DIRETTISSIMA: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 PANORAMICA E FIRENZUOLA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 10 aprile 2026 – Alle 9:10 circa, sulla A1 Direttissima, nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola in direzione Bologna, è stato risolto l’incidente, avvenuto al km 31.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative in direzione Bologna.