A1 DIRETTISSIMA: CODA PER MEZZO PESANTE IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA E LOCALITA’ AGLIO IN DIREZIONE FIRENZE
A1 DIRETTISSIMA: CODA PER MEZZO PESANTE IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA E LOCALITA’ AGLIO IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 2 settembre 2025 – Alle ore 7:20 circa, sulla Autostrada A1 Direttissima, nel tratto compreso tra il bivio A1 Milano-Napoli Panoramica e Località Aglio, in direzione Firenze, si registrano 9 km di coda a causa di un mezzo pesante in avaria fermo all’altezza del km 29 all’interno della Galleria Bollone.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico scorre su una corsia disponibile in direzione Firenze.
Agli utenti dei soli veicoli leggeri che da Bologna sono diretti a Firenze si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli Panoramica.