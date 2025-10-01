A\ MILANO-NAPOLI PANORAMICA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE VERSO FIRENZE

Roma, 2 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Inoltre, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio “Madonnina ovest” e “Citerna ovest”, situate all’interno del tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima;

-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 227+700) e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Di conseguenza, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Inoltre, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e le aree di parcheggio “Banzole ovest”, “Canova ovest”, “Madonnina ovest” e “Citerna ovest”, situate all’interno del tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.