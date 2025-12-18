4 MILANO-BRESCIA: AL VIA ATTIVITÀ DI RIPRISTINO DEL CAVALCAVIA DI SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI

Dalle 22:00 del 20 dicembre alle 10:00 del 21 dicembre, saranno chiusi i tratti Cormano-Monza verso Brescia e Monza-Milano viale Certosa verso Milano, per consentire la rimozione dell’infrastruttura danneggiata dall’urto di un mezzo pesante

Roma, 18 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, prenderà il via l’attività di ripristino definitivo del cavalcavia di svincolo di Sesto San Giovanni, danneggiato strutturalmente lo scorso 8 agosto, a seguito dell’urto da parte di un mezzo pesante.

In particolare, verranno effettuate le operazioni di sollevamento del cavalcavia e il trasporto fuori dalla sede autostradale, attività che dovranno essere effettuate in assenza di traffico, pertanto dalle ore 22:00 di sabato 20 dicembre alle ore 10:00 di domenica 21 dicembre, saranno chiusi i tratti Cormano-Monza verso Brescia e Monza-Milano Viale Certosa in direzione Milano.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, situate nel suddetto tratto, verso Milano, mentre l’area di servizio “Lambro sud”, in direzione Brescia, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa alle chiusure dei tratti, potrà essere utilizzata la A52 Tangenziale nord, in entrambe le direzioni di marcia.

Inoltre, a partire dalle 21:00 di sabato 20 dicembre e fino alle 10:00 di domenica 21 dicembre, sarà chiusa l’entrata di Milano Viale Certosa verso Brescia e chiuso anche il Ramo di immissione dalla A8 Milano-Varese, con provenienza Varese, sulla A4, verso Brescia.

Dall’analisi dei flussi di traffico, sono stimati tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare nella fascia oraria serale del sabato 20 dicembre in direzione di Brescia e nelle prime ore della mattina di domenica 21 dicembre in direzione Milano.

In caso di accodamenti in direzione Milano/Torino, si consiglia agli utenti di percorrere la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Milano/A51 Tangenziale ovest.

Per tutta la durata della chiusura, la Direzione di Tronco di Milano ha previsto il potenziamento dei servizi di assistenza alla viabilità, il presidio di carri soccorso meccanico e l’installazione di apposita segnaletica integrativa. Le attività, una volta concluse le operazioni di rimozione dell’impalcato, prevedono il rifacimento completo della struttura, lavorazioni che verranno portate avanti mantenendo lo svincolo di Sesto San Giovanni chiuso esclusivamente in entrata verso Brescia, fino al termine degli interventi.