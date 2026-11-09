14 BOLOGNA-TARANTO, STAZIONE DI IMOLA: ULTIMA FASE DEL PIANO DI AMMODERNAMENTO DEL CAVALCAVIA DI SVINCOLO

Chiusa la stazione di Imola in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire la conclusione degli interventi relativi al piano di ammodernamento del cavalcavia di svincolo di Imola, che per ragioni tecniche richiedono l’assenza di traffico, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata verso Bologna e in uscita per i veicoli provenienti da Ancona, dalle 14:00 di giovedì 12 alle 5:00 di martedì 17 novembre, in modalità continuativa.

Il programma delle attività, condiviso con le istituzioni locali, è stato definito per ridurre al minimo disagi alla circolazione autostradale e locale e terminare le attività prima dei consueti spostamenti per il ponte dell’Immacolata.

In questa ultima fase, verranno conclusi i lavori di sostituzione degli attuali dispositivi di appoggio in corrispondenza della pila centrale del cavalcavia di svincolo con nuovi isolatori elastomerici, con l’obiettivo di migliorare il comportamento strutturale dell’opera.

La Direzione di Tronco di Bologna ha inoltre previsto, per tutto il periodo delle attività, il potenziamento del servizio di assistenza, il rafforzamento dei presidi operativi a supporto dell’utenza e l’integrazione della segnaletica dedicata.

In alternativa alla chiusura della stazione di Imola si potrà utilizzare l’entrata di Castel San Pietro e l’uscita di Faenza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.