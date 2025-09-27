1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MELEGNANO-ALLACCIAMENTO R6 RACCORDO A1-A51 ED ENTRATA MELEGNANO. R6 RACCORDO A1-A51: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A51-ALLACCIAMENTO A1
1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MELEGNANO-ALLACCIAMENTO R6 RACCORDO A1-A51 ED ENTRATA MELEGNANO. R6 RACCORDO A1-A51: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A51-ALLACCIAMENTO A1
Roma, 27 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 30 SETTEMBRE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e l’allacciamento R6 Raccordo A1-A51 Tangenziale est, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Melegnano, percorrere la SS9 via Emilia verso Milano, fino a raggiungere lo svincolo di San Donato.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 30 SETTEMBRE ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa l’entrata di Melegnano, verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare a San Giuliano Milanese.
NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 1 E GIOVEDI’ 2 OTTOBRE, CON ORARIO 22:00-5:00,
Sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6):
-per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A51 Tangenziale est e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.
Dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per Bologna e immettersi poi in A1.