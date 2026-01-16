MOBILITÀ

SAIC Motor Italy compie un nuovo passo nel suo percorso di crescita e debutta ufficialmente in Italia nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Lo fa portando nel nostro Paese Maxus, il marchio del gruppo SAIC dedicato a van e pick-up.

Non è una scelta casuale: l’Italia è il primo mercato europeo in cui il gruppo decide di gestire direttamente questa attività, in continuità con il lavoro già avviato con MG nel mondo delle auto.

L’obiettivo è entrare nel segmento LCV con un approccio pragmatico e orientato al lavoro quotidiano, offrendo soluzioni affidabili e subito operative pensate per professionisti, flotte e aziende.

La gamma Maxus in Italia: 5 modelli e 2 motorizzazioni

L’offerta Maxus parte da una gamma già strutturata, pensata per rispondere a esigenze operative molto diverse. In Italia il marchio debutta con cinque modelli tra van e pick-up, disponibili sia con motorizzazioni diesel sia in versione elettrica.

Maxus T60 MAX: il pick-up diesel 4×4

Il T60 MAX è il pick-up con cui Maxus si presenta sul mercato. Sotto il cofano c’è un diesel 2.0 biturbo con trazione integrale, una configurazione pensata per chi lavora in condizioni difficili e ha bisogno di un mezzo che non si fermi davanti a cantieri, sterrati o carichi pesanti. Il cassone ampio e una dotazione curata lo rendono adatto al lavoro di tutti i giorni, ma anche a spostamenti su percorsi misti, dove servono solidità e comfort insieme.

Deliver 7: il van di nuova generazione

Il Deliver 7 rappresenta la nuova generazione dei van Maxus di medie dimensioni. È un veicolo pensato prima di tutto per il lavoro quotidiano. Gli spazi interni e la capacità di carico sono quelli di un mezzo da lavoro. Il modello è disponibile con motore diesel 2.0 litri o in versione elettrica.

Deliver 9: più spazio, più flessibilità

Il Deliver 9 è il van più grande della gamma ed è pensato per chi ha bisogno di volumi di carico elevati e grande versatilità. Disponibile sia diesel sia elettrico, offre un elevato livello di comfort, qualità dei materiali e numerose configurazioni. L’equipaggiamento di serie è particolarmente ricco, elemento distintivo dell’approccio Maxus al mercato.

eDeliver 3: elettrico per l’ultimo miglio

Compatto, maneggevole e completamente elettrico, eDeliver 3 è pensato per la logistica urbana e le consegne dell’ultimo miglio. È ideale per e-commerce, distribuzione alimentare e servizi cittadini, grazie alla facilità di manovra e alla capacità di operare nei centri urbani.

eDeliver 5: elettrico versatile per ogni missione

L’eDeliver 5 è un van elettrico di dimensioni medie che unisce capacità di carico elevata ed efficienza operativa. È progettato per gestire sia trasporti urbani sia tratte interurbane, offrendo un equipaggiamento completo e prestazioni adatte a molteplici attività professionali.

Rete commerciale, aftersales e sinergie organizzative Maxus

Uno degli elementi centrali della strategia Maxus in Italia è la struttura commerciale e post-vendita. Il brand può contare su una divisione dedicata, ma allo stesso tempo integrata nei processi di SAIC Motor Italy, beneficiando di competenze già consolidate sul mercato italiano.

Attualmente la rete Maxus comprende 17 strutture operative, con 35 punti vendita e assistenza già attivi. Il piano di sviluppo prevede il raggiungimento di 40 dealer entro la fine del 2026, con oltre 50 punti di vendita e post-vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, isole comprese.

Particolare attenzione è riservata all’aftersales, elemento fondamentale per chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro. La gestione dei ricambi si appoggia al magazzino italiano di Tortona (AL), che ha già raggiunto un fill rate del 93%, garantendo rapidità di approvvigionamento e continuità operativa.

A questo si affianca una garanzia best in class di 5 anni o 160.000 km su tutta la gamma Maxus, a conferma della volontà di rassicurare il cliente nel lungo periodo. Nel corso del 2026 sono inoltre previsti programmi di formazione dedicata alla rete, per elevare ulteriormente la qualità del servizio.

Edoardo Gamberini, responsabile Maxus per l’Italia

Edoardo Gamberini ha dichiarato: ”Sono orgoglioso e grato all’azienda di avermi dato l’opportunità di lanciare questo nuovo progetto italiano. Sono entrato a far parte di SAIC Motor Italy nel 2021 quando iniziava l’avventura MG in Italia, sono stati cinque anni estremamente appaganti e dinamici e oggi la nostra storia continua con un capitolo nuovo. SAIC Motor opera con un portafoglio globale diversificato. Nel segmento dei veicoli commerciali, MAXUS è il brand del Gruppo dedicato ai veicoli commerciali leggeri, ai pick-up e ai van, e rappresenta il fulcro della strategia LCV (Light Commercial Vehicles) per il Mercato Italia. Il settore dei veicoli commerciali ci consente di entrare nel cuore del business al fianco di chi ogni giorno percorre tanti chilometri e cerca delle soluzioni affidabili, competitive e innovative. Noi siamo qui per soddisfare queste necessità.”.

Leggi anche: Bonus veicoli green: domande per ottenere gli incentivi dal 12 gennaio