Veicoli a guida autonoma, Unece adotta il primo regolamento globale di sicurezza: ecco i requisiti
Stop all’incertezza normativa. L’entrata in vigore è prevista entro trenta giorni dopo la comunicazione formale.
A Ginevra, il panorama dell’auto è stato al centro di un’innovazione normativa con la recente approvazione del primo regolamento internazionale dedicato alla guida completamente autonoma.
Il documento, risultato del lavoro del Forum dell’Unece per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli WP.29, nasce per superare l’incertezza normativa, sostituendo le frammentate leggi locali con un unico standard riconosciuto da nazioni come Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Giappone e i membri dell’Unione europea.
Requisiti di guida e capacità del software
Il testo, adottato lo scorso 24 giugno, introduce l’obbligo per i produttori di adottare sistemi di gestione della sicurezza che coprano ogni fase, dalla progettazione alla messa su strada, garantendo che i mezzi privi di conducente non rappresentino un pericolo per la collettività.
Nel dettaglio, le autorità chiederanno prove tangibili della capacità del software di governare il veicolo con una precisione uguale o superiore a quella umana, gestendo in autonomia ogni dinamica, dalle variazioni di velocità alla segnalazione dei cambi di direzione.
La verifica dell’affidabilità passerà invece attraverso un percorso di validazione che integra simulazioni virtuali avanzate e test pratici in condizioni di traffico reale.
Inoltre, i veicoli dovranno registrare costantemente i dati relativi al funzionamento del sistema automatizzato, permettendo un monitoraggio continuo della sicurezza durante l’effettivo esercizio sulle strade.
L’evoluzione dei vecchi standard normativi
Accanto all’introduzione di queste nuove norme, è stata inoltre completata la revisione di circa novanta regolamenti già esistenti, un’operazione necessaria per accogliere veicoli di nuova gerazione, che potrebbero non disporre più dei tradizionali comandi manuali, come il volante o i pedali.
Un aggiornamento che assicura, quindi, la continuità legislativa pur favorendo l’emergere di design e configurazioni innovative.
Con l’entrata in vigore prevista entro trenta giorni nei Paesi contraenti, il settore ottiene finalmente una direzione certa sull’automazione, favorendo lo sviluppo di modelli di trasporto evoluti all’interno di un perimetro normativo solido e trasparente.
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