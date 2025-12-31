Autostrade: ulteriori fondi da 14 milioni per l’autotrasporto ligure
Continua il progetto cashback
Su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con la concessionaria Autostrade per l’Italia prosegue anche nel 2026 l’iniziativa cashback.
Di cosa tratta l’iniziativa cashback
Il progetto, cominciato nel 2021, mira a riconoscere agli utenti sconti connessi al disagio subito in conseguenza dei lavori di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia.
L’iniziativa si sarebbe dovuta interrompere il 31 dicembre 2025. Nonostante ciò le risorse ad oggi disponibili consentono di stanziare circa 6 milioni/€, per proseguire iniziativa a sostegno dell’utenza anche per il 2026 in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, dell’ accordo.
Inoltre, come concordato, ulteriori fondi per circa 14 milioni di euro verranno utilizzati per rimborsare i disagi subiti dagli autotrasportatori liguri. Così l’iniziativa cashback impiegherà 180 milioni solo per la regione Liguria.
